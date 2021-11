Ces 2 lycéens massacrent leur prof et jettent le corps dans une brouette

Deux lycéens de 16 ans massacrent leur professeure d’espagnol et cachent son corps dans une brouette

Nohema Graber, 66 ans, avait disparu mercredi à Fairfield, dans l’Iowa (Etats-Unis).

Ses proches, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, se sont mis à sa recherche et ont découvert son cadavre quelques heures plus tard au parc municipal de Chautauqua où la sexagénaire avait l’habitude de se promener.

La victime a été retrouvée morte dans une brouette. Le corps était enveloppé sous une bâche.

Selon les premières constatations, cette professeure d’espagnole a été victime d’une mort extrêmement violente. Des traces de coups portés à la tête ont été décelés sur le cadavre.

Très rapidement, les soupçons se sont portés sur deux élèves de son lycée, âgés de 16 ans.

Des perquisitions ont été effectuées au domicile des suspects au cours desquelles des vêtements de Nohema ont été retrouvés tâchés de sang.

Les lycéens Willard Miller et Jeremy Goodale ont été inculpés de meurtre et leur caution a été fixée à un million de dollars. Ils seront jugés comme des adultes. On ignore pour l’instant le mobile du crime

Les policiers ont découvert une communication entre les deux suspects sur les réseaux sociaux démontrant leur implication dans ce meurtre