Coupe du monde 2022 : Samuel Eto’o pense qu’une équipe africaine peut…

La Coupe du monde de la FIFA de l’année prochaine sera l’occasion pour les équipes et les joueurs africains de montrer leurs immenses talents. Le Qatar, quant à lui, a terminé six des huit stades et est plus impatient qu’avant d’accueillir ce magnifique tournoi.

Les footballeurs africains n’ont cessé de faire montre de leurs talents ces dernières années. Des joueurs comme Sadio Mane, Mohamed Salah et même Andrew Ayew, de l’équipe qatarie d’Al-Sadd, sont des dignes ambassadeurs du continent africain.

A cet effet, l’ancien attaquant des Lions Indomptables, Samuel Eto’o, nourrit l’espoir qu’une équipe africaine remporte la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022.

Dans une interview exclusive à Michael Oduor d’Africanews, l’ambassadeur de Qatar Legacy s’est également prononcé sur la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra au Cameroun en janvier 20022. « Il n’y a pas de mauvaise équipe. J’espère que l’équipe camerounaise gagnera cette CAN parce qu’elle jouera à domicile devant ses fans. Ce ne sera pas facile mais c’est possible. »…lire l’article intégral ici