Cet homme de 76 ans en couple avec la fille de…22 ans

Ce couple avec 54 ans d’écart d’âge choque la toile avec leur histoire

Ne dit-on pas que l’amour n’a pas d’âge ? Une histoire d’amour assez choquante fait le tour des réseaux sociaux actuellement. Avec un écart d’âge de 54 ans, un couple envisage se marier.

Un homme de 76 ans entretient une relation amoureuse avec une jeune fille de 22 ans. Malgré l’écart d’âge, le couple envisage même rendre officiel leur relation.

Contre vents et marrées, David et Claudine ont décidé de s’aimer et l’ont commencé depuis 5 ans. Les deux tourtereaux perçus comme un grand-père et sa petite fille, ne comptent pas mettre fin à cette relation.

Religieux, l’homme explique qu’il n’a jamais été dans une relation. Il a donc prié pendant plusieurs années pour avoir une femme et une voix venue de nulle part lui a indiqué sa partenaire. Et contre toute attente, il s’agissait de Claudia. Avec le temps, cette dernière a également fini par tomber amoureuse du vieil homme.

La jeune fille, quant à elle, explique qu’elle n’est pas avec ce dernier par intérêt car en réalité, il n’est pas fortuné. Il est juste une bonne personne…

La différence d’âge n’empêche pas les deux tourtereaux de passer à…Lire la suite ici