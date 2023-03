Cette Camerounaise se suicide aux Etats Unis à cause de…(Toute la vérité)

L’information selon laquelle une dame camerounaise se serait suicidée parce que l’homme qu’elle avait fait venir du Cameroun aux Etats-Unis l’avait quittée, est fausse, selon une information que CNA a obtenue d’une source fiable aux Etats-Unis.

L’histoire est devenue virale, avec de nombreux blogueurs affirmant que la Camerounaise aux Etats-Unis s’est suicidée parce que l’homme qu’elle avait dépensé toutes ses économies pour faire venir aux Etats-Unis l’a abandonnée et a choisi d’épouser une Américaine à la place.

Les rapports affirment même que ledit homme (que certains rapports ont simplement nommé Willy) est originaire du sud-ouest tandis que la femme supposée avoir été plaquée est originaire de Ngie dans le nord-ouest, et que « Willy » avait déjà fixé une date pour son mariage avec sa nouvelle amante.

Mais tout cela est faux. En tant que journalistes professionnels, nous comprenons le caractère sensible d’une telle question et nous comprenons également que la famille de la défunte pleure actuellement la perte de sa fille.

Quels sont donc les faits ? Ce que nous savons jusqu’à présent

Selon notre source, qui se double d’un journaliste de renom, « la dame en question n’a que 25 ans et je crois savoir que les problèmes qu’elle rencontrait étaient liés à son école et non à un petit ami ou à un fiancé« .

« L’un de leurs professeurs est sorti avec elle et l’a agressée sexuellement, et le même professeur est sorti avec d’autres élèves de son école et les a également agressées sexuellement, et ces autres élèves ont décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. Je suppose donc qu’elle avait peur que son nom soit sali« , a confié notre source à notre journaliste, ajoutant qu’il avait appris cela directement de la famille.

Notre journaliste a demandé à notre source si le professeur qui a abusé d’elle est d’origine camerounaise ou américaine et notre source a confirmé que le professeur est américain, ce qui laisse plus de questions sur la raison pour laquelle elle s’est suicidée si le professeur était américain.

Il n’est pas certain qu’il y ait plus que ce que nous savons à ce stade, car on ne sait pas non plus pourquoi elle s’est suicidée si elle a été victime d’un abus sexuel, un délit pris très au sérieux par la loi américaine.

Pas de photos de Willy

Un autre élément digne d’intérêt dans cette affaire est le fait que, malgré les allégations concernant l’existence d’un amant qui aurait utilisé la dame comme ticket repas pour entrer aux États-Unis, il n’existe AUCUNE photo de lui. Cela devrait également nous préoccuper, car s’il existait, il devrait y avoir des photos de lui et de la jeune fille ensemble ou au moins des photos de lui seul, mais il n’y en a pas.

À l’ère des médias sociaux, où presque tout le monde possède un compte, il est plutôt étrange qu’il n’y ait aucune photo du supposé « Willy », ce qui soulève de nouvelles questions et spéculations sur la façon dont les faits entourant sa mort ont été traités jusqu’à présent par certains utilisateurs en ligne.

Source CA