Cette femme utilise l’eau des cadavres pour cuisiner dans son restaurant

« Ma mère utilise l’eau des cadavres pour cuisiner dans son restaurant », révèle une Ghanéenne

Une Ghanéenne qui est manifestement hantée par les actes pervers de sa mère qui ont amorti l’incroyable richesse de sa famille s’est rendue sur une page Facebook populaire pour révéler des secrets qui ont étonné les internautes.

Selon le récit captivant de la femme, sa mère utilise l’eau utilisée pour laver les cadavres à la morgue pour cuisiner pour ses clients dans son restaurant populaire qui a été le catalyseur de son entreprise en plein essor pendant 15 ans.

Elle a écrit : « Ma mère possède un bar à East Legon (ndlr: Accra). Il fonctionne depuis plus de 15 ans et nous sommes riches. Maman a beaucoup d’argent en ce moment, nous avons tous étudié à l’étranger et avons nos propres voitures, maisons et tout. Je suis le premier enfant et fille unique parmi deux garçons.

Elle veut que je reprenne l’entreprise parce que mes frères sont dans d’autres activités mais je ne peux pas. Maman utilise le charme et je ne peux pas le faire. Elle-même et nous tous ne consommons rien du restaurant en raison des implications spirituelles. Elle voyage au Togo tous les 21 jours mais je ne sais pas ce qu’elle va faire. Elle ne me l’a pas encore dit.

Jusqu’à présent, elle m’a présenté un travailleur de la morgue qui lui donne des parties de personnes décédées et de l’eau utilisée pour les baigner. Elle mélange l’eau utilisée dans la préparation des aliments avec celle utilisée pour nettoyer le cadavre, puis enterre leurs parties n’importe où autour du restaurant.

Je suis désolée pour nos clients parce que les gens vont là-bas pour dépenser tellement d’argent, certains doivent même laisser leur voiture parce qu’ils ont consommé plus qu’ils ne peuvent payer. Je ne veux pas continuer avec ses actes. Je souhaite y mettre fin et utiliser mes qualifications pour me trouver un emploi parce que j’ai étudié à l’étranger mais, elle dit si je quitte l’entreprise, cela aura de mauvais effets sur nous. Je ne sais pas ce qu’elle veut dire, mais elle a refusé de s’expliquer et insiste pour que je la suive. Que dois-je…»Lire la suite ici