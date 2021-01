Cameroun : cette jeune femme meurt à 5 jours de son mariage dans un…

Une étudiante infirmière identifiée comme Petra Nji est morte dans un accident de voiture à cinq jours de son mariage.

Petra et son futur mari, Isbias Forsack, revenaient de Douala où ils étaient allés faire des courses pour le mariage lorsqu’ils ont été impliqués dans un accident de voiture sur le tronçon Tiko-Douala le lundi 11 janvier 2021.

Son fiancé et les autres passagers s’en sont sortis avec des blessés et ont été emmenés d’urgence dans un hôpital. Malheureusement, Petra n’a pas survécu…à 5 jours de la célébration du plus beau jour de sa vie.

Leur mariage religieux traditionnel était prévu pour le vendredi 15 janvier tandis que la bénédiction nuptiale devait avoir lieu le samedi 16 janvier à l’église presbytérienne de Molyko.

La famille et les amis éprouvés sont inconsolables.