« Cette troisième candidature est une trahison » (Alassane Kitane)

ALIOU SOW, APÔTRE DU TROISIEME MANDAT ? OH QUEL GÂCHIS !

Au risque de donner l’impression de m’acharner sur un homme, je vais devoir insister : dénoncer Aliou Sow et les gens qui lui ressemblent est un impératif catégorique pour tous ceux qui croient à un minimum d’éthique en politique. Comment peut-on, quelques mois seulement après avoir crié sur les plateaux télés que Macky n’a pas droit à un troisième mandat, venir faire des acrobaties discursives pour défendre le contraire ?

Macky Sall doit avoir des sueurs froides, car si les mêmes causes produisent les mêmes effets, la légitimation par Aliou Sow d’une 3e candidature aura pour effet, non seulement la violence et la défaite de Macky, mais son rejet dans les poubelles de l’histoire. Wade avait, selon plusieurs de ses adversaires de l’époque, droit à un troisième mandat, mais la façon dont l’opinion l’a jugé a, sans aucun doute, facilité la justice des vainqueurs orchestrée par Macky contre lui. Macky, vous serez vous aussi battu et persécuté toute la vie si vous risquez une troisième candidature. Tous ceux qui vous disent que vous en avez droit ne vous le disent ni par conviction ni par amour : ils vous le disent par mépris, car vous n’êtes que l’instrument de leurs abjectes appétences.

Cette troisième candidature est une trahison des vivants et des morts, c’est une trahison de contre le bon sens, contre la moralité et le respect de la dignité d’un Président de la République du Sénégal. N’écoutez pas ces sangsues politiques qui ont tout obtenu dans la vie grâce à la politique. Ces parasites que la République nourrit depuis belle lurette n’ont aucune représentativité, ils n’ont aucune empathie pour les populations qui souffrent : de grâce ne vous laissez pas entrainer dans ce gouffre politique. Car le Sénégal n’est pas la Côte-d’Ivoire encore moins le Togo. Rendez-nous le pouvoir en 2024, n’essayez même de forcer. Pour ma part, j’ai encore la faiblesse de croire qu’il reste encore au couple présidentiel un brin de lucidité pour s’abstenir de penser à un troisième mandat. Oui, vous ne pouvez pas être aveugle à ce point !

Pour ceux qui ne le savent pas, M. Aliou Sow, fait partie de ceux qui ont trouvé Me Wade en vacance à Versailles pour le persuader de la légalité et de la légitimité d’une 3e candidature. Oui, Aliou Sow fait partie des initiateurs et grands théoriciens du 3e mandat de Wade. Ceux qui sont gênés ou surpris de l’avoir vu hier défendre le HCCT et aujourd’hui la possibilité pour Macky de se présenter pour un troisième mandat devraient interroger sa trajectoire politique.

Ce monsieur qui a été pistonné par Fada pour être dans les bonnes grâces de Wade avait dit lors d’un remaniement qui avait limogé Diagne Fada qu’il n’a pas sa place dans un gouvernement où ne siège pas Fada. La suite on la connait : non seulement il a présenté ses excuses à Wade et est resté dans ledit gouvernement, mais il a finalement rompu les amarres avec Fada. Un des problèmes de la démocratie sénégalaise est justement qu’il y a une coterie de politiciens qui sont convaincus qu’ils sont nés pour vivre aux soins de l’Etat. Pour eux, la politique est juste un stratagème pour tirer sa part de loto des ressources publiques.

https://www.xibaaru.sn/aliou-sow-change-de-discours-il-soutient-le-troisieme-mandat/

Alassane Kitane