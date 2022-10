Amadou Moctar Ndiaye invite les jeunes à préparer le combat…contre Sonko

1 -NOTRE DECISION DE SOUTENIR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MACKY SALL

Notre décision est motivée par le fait que les politiques publiques développées par le Président de la République Macky SALL aient impacté de façon historique le vécu de nos concitoyens. Nous pouvons citer entre autres :

La sécurisation intégrale du Sénégal, particulièrement le Sud du Pays, étant dans le passé longtemps plongé dans une insécurité indescriptible (aujourd’hui plus un seul centimètre carré aux rebelles du MFDC)

La réalité de l’équité sociale et territoriale (généralisation des bourses familiales, désenclavement des zones défavorisées)

La Construction d’infrastructures de dernière génération (autopont, autoroute, TER, Aéroport et j’en passe) qui ont changé qualitativement le visage de la capitale du Sénégal

Education- Enseignement supérieur (recrutement et revalorisation des salaires des enseignants, une première historique, la construction et l’équipement de nouvelles universités et instituts professionnels).

La Gestion efficace et efficiente du pétrole et du gaz

2- NOTRE RENCONTRE AVEC MADAME AMINATA TOURE

Dans la perspective des élections législatives du 31 juillet 2022

En lieu et place d’une Audience avec le Président de la République comme je l’avais sollicitée, Elle m’A MIS PERSONNELLEMENT DANS SON RESEAU AU LIEU DE CONTACTER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DIRECTEMENT POUR LADITE AUDIENCE (un acte purement qualifiable d’une haute trahison, mais finalement).

Après avoir joué son jeu qui m’a permis de tout découvrir et tout connaitre sur son réseau, j’ai pris la responsabilité de dénoncer ce Complot extraordinaire qui se prépare sur le dos du Président Macky SALL et de mettre à nu son système embusqué dans les arcanes de l’Etat du SENEGAL, ceci, dans le seul et unique dessein de la préservation de l’intérêt du Pays, et éviter ainsi le scenario du pire.

Quand je lui ai dit que je suis venu pour porter le message de notre Parti, en l’occurrence le PRC qui a décidé de soutenir le Président dans la Continuité de son ambition de bâtir le Sénégal de nos rêves, elle m’a opposé un niet catégorique

Mimi est une vieille maman névrosée qui veut déstabiliser L’Etat du Sénégal

Quant à moi Amadou Moctar Ndiaye, Personne ne s’appuiera sur moi pour déstabiliser le Président Macky SALL.

Les réseaux de Mimi Touré

Cos Petro gaz

Présidence

Ministères stratégiques

DER-FJ

3- LE CAS SONKO

Comme je l’avais si bien dis lors de mon point de presse du 28 JUIN 2022, Ousmane Sonko est l’ennemi public numéro 1 des Sénégalais qu’il faut combattre systématiquement.

Sur ce, j’invite les jeunes à se mobiliser pour préparer le combat de rue contre Sonko, un Combat qui, apparemment, semble inévitable afin de se débarrasser définitivement de lui.

4- PRESIDENTIELLE 2024

Concernant les prochaines Présidentielles de 2024, ma position, qui plus est celle de notre Parti le PRC, demeure la même : Nous soutenons à 100/100 la Candidature de notre Président, et Nous voulons et souhaitons vivement que le PR MACKY SALL continue sa mission jusqu’en 2035 pour parvenir à achever ses Réalisations pour un Sénégal Emergent.

JE LE DIS, J’Y CROIS ET JE L’ASSUME/

Encore une fois Merci à vous la Presse de votre Présence et votre aimable Attention !

Amadou Moctar Ndiaye

Leader du PRC