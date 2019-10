Cheikh Bamba Dieye écrit à Khalifa Sall

LIBERATION DE KHALIFA SALL

Mon cher Khalifa

Je suis heureux de te savoir libre.

Libre pour retrouver ta famille et tes amis.

Il est heureux de constater que malgré la violence de l’injustice subie, tu n’as ni failli, ni courbé l’échine.

Une nouvelle vie s’ouvre à toi avec la certitude que tu continueras avec honneur et dignité ton combat pour la justice, la démocratie et l’État de droit.

Pendant trois années, tu as supporté stoïquement la négation de tous tes droits. Le fait de recouvrer la liberté, ne saurait classer par perte et profit ton combat patriotique.

Les sénégalais et sénégalaises qui t’ont soutenus sont heureux pour toi.

Ils ne désespèrent pas de te voir avec eux continuer le combat pour que tous tes droits te soient rendus et qu’enfin le Sénégal soit gouverné avec plus de justice et de transparence.

Bienvenue dans ton nouveau combat.

Cheikh Bamba Dieye