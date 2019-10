Joie et satisfaction constituent les sentiments les plus présents dans le cœur des sénégalais épris de justice et de démocratie suite à la libération du député-maire Khalifa Ababacar Sall.

Joie parceque sa séquestration était la volonté d’un démiurge qui croît disposer d’un droit de mort et de vie sur ses concitoyens et qu’avec l’étendue de la dimension divine, celui qui l’avait injustement privé de liberté l’a lui-même gracié.

Satisfaction, car des jeunes, des femmes, des vieux, toutes obédiences politiques confondues ont farouchement mené le combat de sa libération jusqu’à obtenir gain de cause.

Sur ce, le Président Idrissa Seck a toujours été au front et n’a jamais manqué une occasion de soutenir son frère Khalifa Ababacar Sall. Il a signé la pétition pour sa libération avec son secrétariat national de la jeunesse et a usé de toutes ses forces politiques et juridiques pour le sortir de prison.

La jeunesse nationale de Rewmi, à travers son leader le Président Idrissa Seck, manifeste sa fierté et son engouement suite à la libération de Khalifa Ababacar Sall.

Mory Gueye

Secrétaire national de la jeunesse de Rewmi.