Cheikh Kanté : « Les réalisations du président suffisent pour gagner une élection »

Le Dr Cheikh Kanté a présidé ce jeudi à Dakar une rencontre autour du Plan Sénégal Émergent, avec une grande mobilisation vers les élections législatives du 31 juillet 2022. Le Ministre d’Etat a une fois de plus rassuré le Président Macky Sall, pour une victoire éclatante. La rencontre en présence de grands responsables de Benno Bokk Yaakaar comme Aminata Touré, Amadou Ba, Alioune Ndoye, le jeune Abdoulaye Diagne… a servi de tribune pour recadrer l’opposition sénégalaise dans sa démarche.

« Aujourd’hui on ne compte plus les programmes innovants et les réalisations structurantes du président Macky Sall qui ont un résultat à tous les niveaux. Les jeunes ont ouvert la rencontre avec l’hymne nationale, ils ont chanté la paix. Depuis qu’il est à la tête du pays, le chef de l’Etat est dans une dynamique constructive. C’est un homme de paix. Un visionnaire, un leader reconnu et respecté partout dans le monde. Le président de la République, qui a occupé fièrement et efficacement de très hautes fonctions dans ce pays, est un modèle de courage, de sérieux et de dextérité. Sa culte du travail explique aujourd’hui les grandes performances du Sénégal dans tous les domaines et les retombées positives pour les populations de toutes les contrées », a confié le Dr Cheikh Kanté dans une grande salle flamboyant qui a refusé du monde.

Des militants venus de plusieurs villes ont fait le déplacement au King Fahd Palace pour accompagner la Plateformes des forces de l’émergence très actif, dans la vulgarisation des actions et réalisations du Président Macky Sall partout au Sénégal. Dans sa prise de parole, le Ministre d’Etat n’a pas manqué de recadrer l’opposition sénégalaise qui est selon lui, dans une démarche allant dans le sens d’installer le chaos au Sénégal.

« Les réalisations du président Macky Sall suffisent pour gagner une élection. Et cela a d'ailleurs toujours été le cas depuis 2012. Aujourd'hui, le Sénégal est connu pour ses valeurs, pour sa richesse, pour sa paix que chacun doit préserver. C'est ça notre richesse. On ne doit pas donc laisser qui que ce soit, tenter de nous imposer des discours, tenter d'instaurer une situation de chao au Sénégal en utilisant la jeunesse. Le président Macky Sall est un homme respectueux. C'est ce respect qui lui a valu tout ce qu'il a aujourd'hui. Cela nous rassure encore de voir une jeunesse responsable. Une jeunesse consciente qui sait le rôle qu'elle doit jouer pour ce pays qui est déjà sur les rails de l'émergence », a-t-il dit.