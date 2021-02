Cheikh Ndiaye : « Abdoulaye Diouf Sarr n’est pas un cobaille »

Il n’ y a pas de cobaille, le premier médecin, c’est le ministre de la Sante Diouf SARR…Par Cheikh Ndiaye

Ceux qui pensent et croient qu’en étant le premier des sénégalais à être vacciné, que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a été une cobaille, non seulement, se trompent d’appréciation mais surtout ne comprennent pas le geste fort , patriotique , à la limite corporatiste ( il se considère comme le premier du corps médical qui doit donc avant toute autre personne , être vacciné) mais aussi et surtout symbolique. En tant que général des forces de santé, pour lesquelles les 200 000 doses sont destinées en premier prioritairement, en plus du troisième âge , le ministre Diouf Sarr a posé un acte historique qui doit au contraire faire la fierté de tout le corps médical en particulier, et de toute la nation sénégalaise en général. Il faut donc, que les uns et les autres comprennent la destination de ces premières doses ( 200 000 ), l’acte posé par le ministre Diouf Sarr et ses collègues ministres notamment la Ministre Ndeye Khasy DIOP que je félicite au passage . Concernant maintenant la vaccination de masse, avec l’arrivée des six millions ( 6 000 000 ) de doses dont le cachet populaire , national , intégral et inclusif avec l’égalité et l’équité comme postulats, sera de mise, le Président de la République , Son Excellence Macky Sall naturellement dirigera cette vaste opération nationale de résistance contre la pandémie à COVID 19. Le Président de la République qui a géré cette crise depuis le cas de nos étudiants chinois malgré les décès enregistrés ( le Sénégal est un pays particulier avec des réalités propres , à ne pas comparer aux autres pays . Ce n’est pas du tout la même chose et surtout, il n’ y a pas de modèle de riposte de référence donc attention aux comparaisons hâtives, pour des questions de rigueur scientifique…) jusqu’à l’obtention des premiers vaccins dans cette cour des grands restreinte, mérite notre soutien et nos encouragements dans cette lutte difficile qui mobilise toute son énergie. Alors , toutes les inquiétudes, peurs injustifiées ou non , s’estomperont et le pays entrera dans sa phase active de vaccination et d’immunisation. C’est le lieu et le moment de féliciter SEM Macky SALL pour avoir pesé de tout son leadership africain et mondial tangible, pour faire disposer de son pays du seul moyen protection prouvé contre la pandémie à COVID 19. Alors ce sera aux sénégalais de par leurs actes de montrer si oui ou non , ils veulent se débarrasser de cette maladie contraignante , destructrice et génératrice de tensions sociales et économiques. On ne doute pas un seul instant que l’optimisme de la volonté prendra le dessus sur le pessimisme de la pensée.

Les sénégalais vont se vacciner en masse.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal