Cheikh Ndiaye interpelle la société civile sur…Guy Marius

Aux organisations CSDDH et RADDHO: Avant d’Exiger la fin des poursuites pour Guy Marius Sagna, Exiger plutôt de lui, des excuses publiques et vous l’aiderez à se discipliner !

La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits de l’Homme et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits de l’Homme exigent, au vu des informations recueillies auprès de ses avocats et des membres de son organisation, l’abandon de toutes les charges et des poursuites contre Guy Marius Sagna, voilà en substance le communiqué à revoir et à corriger des organisations de défense des droits de l’homme. Quand Guy Marius Sagna nie les propos sur son propre mur, ça leur suffit ! Quand ses conseils le défendent le plus naturellement du monde, ça leur suffit ! Et sur cette base seulement, ils Exigent (le mot est trop fort) l’abandon de toutes les charges et poursuites contre ce jeune récidiviste, qui ne comprend rien de la gouvernance mondiale et des vrais défis auxquels notre pays fait face. Par contre, toutes les investigations de la police judiciaire et anti-terroriste, la gravité des propos et leur caractère affirmatif, ne sont d’aucune importance pour ces organisations, notre sécurité individuelle et collective ne doit faire l’objet d’aucune préoccupation, ni même le sens des responsabilités dans l’exercice des libertés. Si Guy a des droits, il a aussi certainement des devoirs vis à vis de la société dans laquelle il évolue et tout cela, les organisations de défense des droits de l’homme ne s’en préoccupent point. Avant d’exiger quoi que ce soit de la justice, exigez de Guy Marius Sagna des excuses publiques ! Vous aurez le mérite d’éduquer tous ceux qui ne semblent voir que l’expression de leur droit et pas celle des autres ni même l’autorité qui est censée organiser la manifestation de toutes ses expressions démocratiques.

Cheikh NDIAYE

Conseiller Spécial / CESE