Cheikh Ndiaye : « L’Assemblée ne doit nullement être le lieu d’une arène »

Si la comédie politique du 12 septembre à l’assemblée nationale continue, le Président a raison alors de prendre toutes ses responsabilités (par cheikh Ndiaye)

Oui l’assemblée nationale est par excellence le lieu du débat républicain sur les politiques publiques mises en place par le gouvernement du Président Macky SALL.

Oui il y a certes équilibre des forces politiques au sein de l’hémicycle, mais loin d’être le signe d’une fin de règne, est plutôt celui d’une véritable vitalité démocratique.

Oui, cette situation doit l’occasion pour tous les acteurs de débattre en n’ayant comme unique postulat, la patrie et le bienêtre des populations.

Oui , elle doit être l’occasion pour la démocratie sénégalaise de montrer sa maturité, et ses acteurs de faire preuve de responsabilité et de patriotisme par des propositions de lois pertinentes .

Mais, elle ne doit nullement être le lieu d’une arène comme le spectacle inacceptable dont on fait montre les députés de l’opposition, le 12 septembre dernier.

Elle ne doit pas être non plus, l’occasion de règlement de compte politique puisque seul le peuple est souverain.

Elle ne doit pas être l’occasion de faire échec à l’action gouvernementale par des propositions de lois farfelues que l’on voudrait imposer , des stratagèmes ourdis uniquement pour simplement montrer au peuple qu’on travaille pour une assemblée de rupture ! De la simple manipulation de l’opinion publique !

Si toutefois la comédie du 12 septembre se transforme en état d’esprit et en posture politiques, il appartiendra au Président de la République, par tous les moyens constitutionnels légaux, d’agir pour mettre un terme à ce chaos entretenu par des profils de culture politique et étatique au-dessous du niveau.

Le Sénégal ne doit pas accepter que cette méthode violente puisse dicter sa loi au sein des institutions Celles-ci doivent rester fortes et fonctionner normalement quelle que soit la majorité ou la minorité en place.

Hors du Cosmos (l’organisation, la paix et la stabilité) , point de Salut !

Cheikh Ndiaye Conseiller technique Responsable politique Grand Yoff

Inspecteur de l’enseignement