Cheikh Oumar Diagne…un cerveau embastillé

Si la vallée du Nil est le berceau des grandes merveilles qui ont fixé pour l’éternité la puissance et la magnificence des pharaons, le Gandiol à quelques encablures du fleuve Sénégal est l’écrin qui a vu éclore Cheikh Oumar Diagne.

La pensée du grand homme est un gisement dans la gangue des textes scientifiques et philosophiques qui œuvrent pour l’émergence et le développement des valeurs de notre patrie.

Le Pr Cheikh Oumar Diagne ,c’est à la fois un projet, un construit et tout un contexte.

Du Gandiol dont il est originaire jusqu’aux pieds des chaires des facultés de l’Ucad,en passant par les instituts privés du Sénégal et de la sous-région, le génie éclos.

Il mérite bien le titre de « Cheikh Anta Diop des temps modernes » pour avoir reconquis au Sénégal sa vraie histoire.

Notre héros aux multiples excellences porte le combat héroïque contre l’impérialisme, la mondialisation, la franc maçonnerie et l’homosexualité mais aussi celui de la promotion totale des valeurs de l’islam empêchées d’évoluer par le Nouvel ordre mondial.

Au Sénégal, il est un adage qui dit qu’un enfant prend de son homonyme sept de ses traits de caractère dominants. Et quand bien même des générations les sépareraient.

Nous savons pour tous cette réalité que Cheikh Oumar Foutiyou Tall parrain du « maréchal » anti-LGBT a lutté toute sa vie durant contre la pénétration française et s’est dressé contre la bannière de l’islam.

Ses démêlés avec l’administration coloniale étaient si fréquents que Faidherbe qui le considérait comme un « éternel agitateur » décida de le faire surveiller.

Ressemblance à n’en point douter, si l’on sait que Cheikh Oumar Diagne est ce sénégalais du 21ème siècle qui a osé déclaré la guerre » aux gardiens de la république « qui du reste ne manqueront pas de chercher à lui bâillonner, tout comme ses oeuvres qui subissent toutes formes d’adversité qui nous emmèneront à parler d’une « conspiration du silence « .

On peut noter dans le prisme de la positivité de ce savant de nos temps ,une clairvoyance, une fierté, un respect de soi, une estime de sa culture et une audace hors du commun qui sont les traits des grands hommes.

L’adage n’a point menti dans ce cas particulier.

Le savant est celui qui a été placé dans des circonstances particulières qui l’ont fait primer, lorsqu’un problème, voire une situation contradictoire échappant à tout le monde retient l’attention d’un homme curieux.

Il est celui qui perçoit le fait – problème comme porteur d’opportunités qui élargiront les limites de la connaissance.

Si tant est que comme le disait Hegel » C’est au moment des heures sombres de l’histoire que se révèlent les grands hommes « ,les thèses du professeur Cheikh Oumar diagne reconnues comme celles qui ont le plus marqué l’intelligentsia sénégalaise de ces dernières années méritent d’être porté à la connaissance des hommes surtout des jeunes générations de tous pays.

Cheikh Oumar Diagne dont le mérite aura été de « plonger dans le temps » pour y apporter des preuves matérielles devant appuyer ses thèses audacieuses;

La république privée du Sénégal parue en juillet 2019 aux éditions Sirius a provoqué un mélange de joie et de surprise chez l’élite sénégalaise au moment où la république entière retenait son souffle.

« Une véritable bombe à fragmentation en destination du Sénégal » dira un des éditeurs pour justifier sa réticence à publier le brûlot.

Confidence soufi, Révolution de l’argent dans l’espace franc ,Data war: le declin des états et la disparution des nations entre autres thèses furent accueilli comme un casus belli « une déclaration de guerre « .

Ces thèses ont fait le bilan d’une rupture épistémologique de très haut niveau scientifique.

Seul contre tous, Cheick Oumar Diagne de la même façon que le professeur Cheikh Anta Diop a restauré à la face du monde la vérité historique et scientifique.

S’inspirant des notions d’égalité et d’humanité qu’enseigne l’islam le combat du directeur du CRSF apparaît comme une réponse intellectuelle à une double menace : une rupture socio-culturelle et un scepticisme à toutes choses qui menacent le pays d’implosion.

Il a construit à travers ses multiples conférences et ouvrages ,un véritable temple du savoir où les idées étincellent et se croisent dans un univers de la connaissance où les vertus cardinales sont la science et la vérité, l’exactitude et la clarté!

Le jeudi 08 septembre 2022 alors qu’il venait juste de procéder au lancement officiel de son parti Rassemblement pour la vérité /And Ci Deugg dont il est le secrétaire général, les ennemis de la liberté ont pris la décision lâche d’embastiller le cerveau qui éclairait le peuple ,en l’alertant en profondeur des menaces qui le guettent dans le seul but de faire reculer les frontières de l’ignorance.

Hélas, ils n’ont pas compris qu’on ne tue pas des idées en persécutant les hommes qui les portent.

« Le monde n’est qu’une prison pour les croyants et un paradis pour les impies »

Nous espérons que la quintessence de ce hadith du prophète (SWT) servira de guide au savant pluridisciplinaire face à la justice des hommes jusque là défaillante car Allah nous dit dans le coran,

« Rien ne nous arrivera, en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous . C’est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance « .

Oumar Sall

Auteur- activiste