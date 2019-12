Cheikh Oumar Hanne fâche les parents d’étudiants

Revoilà notre ministre-la-gaffe, Cheikh Oumar Hanne. Non seulement, il irrite les étudiants en retenant leurs bourses, mais le voilà qui fâche les parents d’étudiants.

La situation des bacheliers non orientés préoccupe beaucoup l’Union Nationale des Parents d’Elèves et d’Etudiants du Sénégal (Unapees). Selon son président, Abdoulaye Fané, l’Etat, par la voix de son ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Omar Hanne, avait déclaré que des mesures idoines avaient été prises pour orienter tous les étudiants dans les universités publiques. Une promesse qui tarde à être respectée par l’Etat qui risque d’hypothéquer l’avenir des enfants et de plomber le système éducatif avec des perturbations cycliques. Il regrette aussi le dialogue de sourds entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants.