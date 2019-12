Justice : Pikine pousse un ouf de soulagement…

Une demande des Pikinois bientôt satisfaite par l’Etat…Les populations de Pikine qui réclament depuis longtemps un Tribunal de Grande Instance (TGI) seront bientôt satisfaites. Les travaux de l’édifice ne vont pas tarder à démarrer. L’annonce a été faite hier par le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement (Dage) du Ministère de la Justice, Abdoulaye Sy. C’était à l’occasion d’une cérémonie de réception d’un bus et du matériel informatique pour le Centre de sauvegarde de Pikine Guédiawaye. M. Sy a indiqué qu’un site a été déjà identifié et que les financements sont bouclés. A l’en croire, il ne reste plus que quelques réglages techniques pour le démarrage des travaux.