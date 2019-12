Accident…La prison pour ceux qui filment les blessés

Ceux qui filment au lieu d’assister les personnes en danger encourent 3 mois à 5 ans de prison : Selon l’avocat Me Aboubacry Barro, le fait de filmer une personne en danger est réprimée par la loi. Pour l’avocat à la cour, ce délit est passible d’une peine de 3 mois à 5 ans de prison et d’une amende allant de 25 mille à 1 million de F Cfa.«Le délit de non-assistance à une personne en danger est prévu par les dispositions de l’article 49 aliénant 2 du Code pénal. «Le droit réprime cet acte parce qu’au lieu de canaliser cette énergie en filmant cette personne, on pourrait prendre son téléphone portable et appeler les sapeurs-pompiers, s’il s’agit d’un accident ou la police», a-t-il confié à I-radio