C’est lors d’une conférence du Collectif des cadres de la diaspora sénégalaise que notre compatriote le Dr Martin Carvalho, médecin endocrinologue à l’Institut du Diabète et de la Nutrition de Marseille (France) qui propose au ministère de la Santé et de l’Action sociale d’organiser la quinzaine de l’hygiène afin de lutter contre l’obésité et la malbouffe qui font le lit des complications cardio-métaboliques et même cancérologiques. « A tout âge, on devrait pouvoir se mobiliser pour éviter essentiellement l’apparition de certaines complications. Au niveau du ministère de la Santé et de l’Action sociale, il faudrait qu’on ait un département à l’Aide humanitaire. Cela éviterait que certaines associations viennent ici au Sénégal pour nous apporter des médicaments périmés », a-t-il conclu