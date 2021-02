Cheikh Tidiane Dièye apporte son soutien total à Sonko »

La plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Begg exprime son indignation totale face au complot abject qui se déroule sous nos yeux pour discréditer, humilier, et pire, détruire Ousmane Sonko.

Le procédé est vil, cruel et haineux. La méthode est indigne de notre démocratie, nos traditions, nos croyances.

Aucune adversité politique ne saurait justifier l’utilisation de moyens aussi immoraux pour piéger des adversaires politiques afin de salir leur réputation et leur honorabilité.

La plateforme rappelle au Président Macky Sall sa responsabilité sur la déliquescence des valeurs morales dans la société et la transformation de l’espace politique sénégalais en un jeu sans normes.

Le Président Macky Sall devrait comprendre qu’en se cachant derrière l’Etat pour détruire toute opposition démocratique et républicaine, il fera face, inéluctablement, à un peuple angoissé, sans perspectives d’avenir et qui n’a plus rien à perdre.

Dans un contexte où la pandémie de la Covid 19 est entrain de décimer les sénégalais et que l’Etat en est réduit à quémander des vaccins pour sauver le peuple; pendant que l’économie est à genou et que des milliers de sénégalais ont perdu leur emploi; les sénégalais attendent de lui non pas des combats à armes inégales contre les opposants mais des réponses claires et des solutions intelligentes pour sauver le pays.

Le Président Macky Sall montre une fois encore son incapacité à comprendre les enjeux de l’heure et à prendre de la hauteur.

La plateforme apporte son soutien total à Ousmane Sonko, sa famille et ses proches ainsi qu’aux militants et sympathisants de Pastef dans leur lutte pour le triomphe de la vérité.

La plateforme avenir appelle l’opposition sénégalaise à serrer les rangs et à organiser la résistance pour faire face à Macky Sall.

Dakar le 08 février 2021.