Chuck Norris a 80 ans…tout sur lui, son vrai nom et

A l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de Chuck Norris, découvrez dix authentiques anecdotes autour de l’inoubliable interprète de la série « Walker Texas Ranger ».

Il doit sa carrière à Steve McQueen

Artiste martial accompli, Chuck Norris a été le professeur particulier de nombreuses stars durant les années 70 parmi lesquelles Steve McQueen; c’est d’ailleurs ce dernier qui l’a encouragé à débuter une carrière d’acteur, alors que son rôle de méchant dans La Fureur du Dragon l’avait révélé au grand public.

Il interprète le générique de Walker Texas Ranger

Resté mythique pour tous les spectateurs du dimanche après-midi sur TF1, le générique de la série Walker Texas Ranger – intitulé « The Eyes of The Ranger » – est interprété par Chuck Norris en personne. Peu connu pour sa carrière de chanteur, il est en revanche un écrivain prolifique, auteur d’ouvrages autobiographiques mais également de livres sur la religion et la politique ou encore de romans policiers.

L’acteur préféré d’un président américain

Républicain convaincu, Chuck Norris est l’acteur préféré d’un ancien président des Etats-Unis : George W. Bush. Un choix guère étonnant quand on se souvient que le deuxième prénom de ce dernier n’est autre que… Walker !

La réalité rattrape la fiction

Du fait de sa popularité et du succès de la série Walker Texas Rager, Chuck Norris et son frère Aaron ont été nommés « Texas Rangers » à titre honorofique par le gouverneur Rick Perry.

Un sens de l’humour tardif

Si les « Chuck Norris facts » font rire les internautes depuis plus de dix ans, Chuck Norris n’a pas toujours été à l’aise avec ces détournements, au point d’avoir publiquement dénoncés des blagues selon lui « racistes » et « misogynes » en contradiction totale avec ses opinions politiques conservatrices. Au fil du temps, ce dernier semble avoir changé de fusil d’épaule, en témoigne son apparition clin d’oeil dans Expendables 2 ou encore ses publicités pour le jeu World of Warcraft dont il a été l’un des ambassadeurs à travers le monde (!).

« Je suis Chuck Norris, et j’approuve ce jeu »

Retraite

En 2017, Chuck Norris annonce à la chaîne CBS prendre officiellement sa retraite pour rester au chevet de sa femme, gravement malade après avoir été victime des effets secondaires d’un produit de contraste administré avant un IRM. Néanmoins, après plusieurs années loin des écrans, il annonce son grand retour à la télévision à l’occasion du dernier épisode de la série Hawaii 5-0.

Un combat légendaire

S’il est souvent considéré comme l’un des meilleurs combats jamais tourné au cinéma, le duel qui a opposé Bruce Lee à Chuck Norris dans La Fureur du dragon a été en partie improvisée par les deux stars lors du tournage. Néanmoins, des détails très précis de la scène avaient été écrits dans le scénario, si bien que cette séquence représente à peu près un quart de la totalité du script.

Avant le début du tournage, Chuck Norris avait demandé à Bruce Lee s’il lui a offert le rôle afin de battre à l’écran l’actuel champion du monde. La réponse de Lee est restée dans les annales : « Non, je ne veux pas battre le champion, je veux le tuer. »

Son vrai nom

Aussi icônique soit-il, Chuck Norris ne s’appelle pas vraiment Chuck Norris; en effet, le vrai nom de la superstar est Carlos Ray Norris, un prénom qui avait été inspiré à son père Ray Nroris par celui de son pasteur Carlos Berry.

Pas une blague

La fameuse réplique de Chuck Norris (« Après 5 jours d’agonie épouvantable, le cobra est mort ») est inspirée d’une histoire vraie impliquant l’acteur. Durant le tournage de Walker Texas Ranger, ce dernier était censé s’emparer d’un serpent à sonnettes; mordu à la main, il s’est alors rendu à l’hôpital pour subir une batterie de tests mais à la grande surprise des médecins, aucune goutte de venin n’a été retrouvée dans son organisme.

Il a créé son propre art martial

Il s’agit du Chun Kuk Do, dérivé du tangsudo, une discipline coréenne découverte par Chuck Norris alors qu’il s’était engagé dans l’armée américaine durant les années 1950. En coréen, Chun Kuk Do signifie « la voie universelle » et fut renommé en 2015 « Chuck Norris System ».