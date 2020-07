Cissé Lô a-t-il été victime d’un malaise ?

Ce qui est convenu d’appeler » Affaire Cissé Lo » tient la vedette de la actualité nationale ce, depuis quelques jours. Le peuple sénégalais a assisté avec regrets au déclenchement de tout une bordée d’injures et d’ insultes dont les auteurs ne sont que de célèbres barons du régime en place .

Depuis que la brouille a atteint son pic, Cissé Lo préfère garder l’omerta. Il n’a réagi et refuse tout commentaire.

Des sources le déclaraient, hier atteint de malaise. Ce qui a précipité son évacuation dans une clinique de la place.

Une information à prendre avec des pincettes !

Du moins, si l’on en croit un proche de Cissé Lo qui ne veut pas s’épancher sur ces « colmatages » outre mesure. Ce qui est certain, c’est que son propre fils, Moustapha Lo Junior est en passe de faire des pieds et des mains pour offrir sa médiation entre son pater, Farba et Yaxam mais, certainement le couple présidentiel. Sur un autre registre, des membres très influents de certaines familles religieuses de Touba, Tivaouane et Yoff s’activent pour la paix des braves.