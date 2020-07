Cissé Lo : « Je reste et demeure un militant de l’APR… »

L’honorable député Moustapha Cissé Lo en a vraiment cure du « verdict » de la Commission de discipline de l’Alliance Pour la République (APR). Récemment, la structure du parti présidentiel a signé l’extrait de son exclusion officielle des rangs de cette formation politique.

El Pistolero, qui se dit nullement ébranlé par l’acte posé par Abdourahmane Ndiaye et Cie, soutient mordicus , qu’il reste et demeure un militant de ce parti. Il présente, de toute évidence, ses plates excuses à tous les citoyens sénégalais qui se sentent outrés, voire frustrés par ses propos jugés désobligeants. Il sert, tout de même, un cinglant démenti aux griots apéristes suite à leur déclaration sur un éventuel rapprochement entre lui, Farba Ngom et Yaxaam Mbaye.

« Je m’attarderai à revenir sur des choses de très basse importance, nulles et non avenues. Moi, je suis un actionnaire majoritaire de l’Alliance Pour la République (APR). Je m’en fous éperdument de cet acte que vient de poser la Commission de discipline du parti. Je reste et demeure un militant de l’APR. Personne ne peut m’exclure des rangs de ce parti. J’ai des problèmes personnels avec Yaxaam Mbaye et Farba Ngom et ce n’est pas une raison de vouloir me chasser de l’APR. Je reste fidèle et loyal à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. C’est lui qui m’intéresse », s’ est expliqué le Président sortant de la CEDEAO.

Cissé Lo, de persister et signer: » Je peux pardonner et demander même des excuses à tout le monde mais, sauf aux sieurs Yaxaam et à Farba. Ces derniers m’ont touché au cœur. Ils ont offensé ma dignité, mon honneur. Je leur exige des excuses publiques. Qu’ ils aillent dans les médias pour revenir sur leurs propos offensants sur ma personne. Je n’ai jamais dit à un quelconque griot que je suis prêt à passer l’éponge sur le différend qui me lie à eux. Ils ont tronqué, falsifié le discours que j’ai tenu devant eux, chez moi », a-t-il fait savoir.