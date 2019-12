Cissé Lô méprise la République : A Macky Sall d’agir

N’allez surtout pas loin pour dénicher la personnalité la plus arrogante et la plus répugnante de la République. Cette personnalité se trouve être Moustapha Cissé Lô. Voilà, un individu qui se croit permettre de tout au Sénégal. Moustapha Cissé Lô se donne le droit d’insulter, de dénigrer quiconque se met en travers sa route. N’est-ce pas lui « El pistoléro » ? Le temps est venu de mettre fin à tout ce cirque qu’offre Moustapha Cissé Lô qui a insulté toute la population de la Casamance en taxant les Diolas de rebelles et de membres du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) parce qu’il en avait contre Ousmane Sonko, un autre personnage tout aussi répugnant que lui.

Moustapha Cissé Lô se prend pour un intouchable au Sénégal. Le bouchon a été cependant poussé trop loin par Moustapha Cissé Lô. Personne ne voit pourquoi Moustapha Cissé Lô peut se permettre des faits les plus repréhensibles, sans pour autant que le Président de la République, Macky Sall ne prenne toutes les dispositions sévères pour mettre fin à ses agissements. Finalement, c’est à se demander, si Moustapha Cissé Lô ne tient quelque part, le Président de la République Macky Sall. Ce qui lui donne le droit d’agir avec arrogance, quitte à indigner tout le peuple sénégalais.

Le rubicond a été franchi cette fois, lors du vote du budget à l’Assemblée nationale du ministère de la Justice. On ne peut le croire ! Malheur à Me Djibril War, parlementaire, lors des débats qui a taxé certains députés « d’indisciplinés ». Pour rien que çà, Me Djibril War s’est attiré les foudres de Moustapha Cissé Lô.

Le fond du comble, c’est lorsque le fils de Moustapha Cissé Lô, à la fin des débats, est venu s’en prendre à Me Djibril War au sein de l’hémicycle, tenez-vous en bien ! Le pire aurait pu se produire. Le fils de Moustapha Cissé Lô s’est planté devant le député pour lui dire ouvertement : « Boo saga sëmë pape, më dumëlë » (Si tu insultes mon père, je te bastonne). Quelle effronterie ? Moustapha Cissé Lô et sa famille sont-ils des intouchables au Sénégal sous le régime du Président Macky Sall. En tout cas, ce dernier se trouve interpellé à travers tous ces actes de Moustapha Cissé Lô qui se sent intouchable, mais qui heurtent violemment la conscience de tout le peuple sénégalais.

