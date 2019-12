Ils ont osé et ils ont réussi. Quoi qu’on puisse dire, les activistes regroupés au sein de la plateforme Aar li ñu Bokk, même s’ils ont vu leur manifestation être réprimée, ont pu tout de même marcher jusqu’aux grilles du Palais. Les manifestants étaient déterminés. Quoi de plus normal ! Cette fois, le régime a vraiment franchi l’intouchable avec cette hausse injustifiée du prix de l’électricité aux conséquences innombrables.

La hausse du prix de l’électricité va certainement entraîner une augmentation de prix d’autres denrées. Ce qui n’est ni plus, ni moins qu’une véritable agression contre la masse laborieuse sénégalaise qui ne parvient à joindre les deux bouts. Seulement, il faut le reconnaître, au sein du gouvernement, il existe des individus prêts à tout. Des personnes, du fait de leurs gestions calamiteuses ont conduit le Sénégal dans une situation, ö combien pénible !

Le ministre du Pétrole et des Energies, MMC porte la lourde responsabilité de tout ce désordre social qui porte sur le Sénégal. Aujourd’hui, c’est au peuple sénégalais de payer toute sa mauvaise gestion, après son passage à la tête de la Senelec, et maintenant au ministère du Pétrole et de l’Energie. C’est dire tout le tort que cette personne cause au peuple sénégalais. MMC devient-il intouchable ?

La question est posée au Président de la République Macky Sall qui doit en tirer les conséquences, en se séparant, une fois pour toutes de ce ministre, dont la gestion calamiteuse ne fait que lui causer du tort. MMC doit tout simplement être limogé de son poste de ministre du Pétrole et des Energies. Le Président de la République, Macky Sall doit se faire des idées, après que des manifestants ont pu marcher jusqu’aux grilles du Palais. La scène a été lamentable quand des gendarmes en poste au Palais, ont fait usage de violence pour faire arrêter les manifestants.

La rédaction de Xibaaru