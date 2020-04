Cité Mixta : 6 personnes de nationalités étrangères arrêtées pour racolage en ligne

DG, FN, DN, AS, AD et GP, 3 hommes et 3 femmes, (de nationalité étrangère) ont été arrêtés et conduits, hier, devant le procureur de la république par le commissaire des Parcelles assainies de Dakar, rapporte Le Soleil. Ils sont poursuivis pour détention et usage de chanvre indien, racolage en ligne, proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public aux bonnes mœurs, non inscription au fichier sanitaire et diffusion d’images à caractère pornographique. Les mis cause avaient loué un appartement à la Cité Mixta et s’adonnaient à leurs activités délictuelles. Ils ont été arrêtés, suite à des dénonciations anonymes. Ils contactaient leurs cibles, via le net.