La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye

Clarifications du ministère de la Famille : plus de 1,1 milliard FCFA d’assistance aux victimes détaillés

Deux jours après son premier communiqué, le ministère de la Famille et des Solidarités a choisi d’apporter des précisions sur l’aide accordée aux ex-détenus, aux victimes et aux familles endeuillées. Dans une note publiée sur ses réseaux officiels, il revient sur les montants et leur répartition, afin de lever toute ambiguïté.

Le montant global dépensé reste inchangé : 1 125 850 000 FCFA. Mais, cette fois-ci, la ventilation est plus claire.

1 931 ex-détenus et autres victimes ont reçu chacun 500 000 FCFA, soit un total de 973 290 120 FCFA, comprenant 7 790 120 FCFA affectés aux frais de transfert (Trésor et Wave).

Pour les 92 personnes malades, les dépenses liées aux consultations, soins, médicaments et évacuations sanitaires se chiffrent à 62 559 880 FCFA.

Concernant l’appui aux familles des victimes décédées, le chiffre annoncé initialement a été revu : cinq familles ont déjà perçu 10 000 000 FCFA chacune, soit 50 000 000 FCFA. En parallèle, quatre autres familles sont en cours de traitement, pour un montant équivalent de 40 000 000 FCFA.

Le ministère souligne également l’origine des ressources mobilisées : deux transferts de crédits, l’un de 500 000 000 FCFA dans le cadre de la Loi de Finances rectificative 2024, et l’autre de 800 000 000 FCFA inscrit dans la Loi de Finances initiale 2025.

En publiant ces précisions, le département en charge de la Famille entend répondre aux interrogations suscitées par son premier communiqué et rassurer sur la transparence de la gestion des fonds destinés aux bénéficiaires.