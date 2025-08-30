Démantèlement d’un réseau d’escroquerie aux visas : deux individus arrêtés

La police a mis fin aux activités d’un vaste réseau d’escroquerie aux visas opérant entre Dakar et sa banlieue. Deux individus ont été interpellés et déférés au Parquet le 28 août 2025, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d’autres complices.

L’affaire a débuté suite à une plainte déposée par l’Ambassade de Turquie. Un demandeur de visa, dont le dossier avait été rejeté, avait présenté un reçu suspect fourni par un intermédiaire. Alertée, la représentation diplomatique a saisi la police, ouvrant la voie à une enquête approfondie.

La Brigade de recherches (BR) a rapidement localisé le premier suspect à Fass Mbao. Lors de la perquisition de sa chambre, les enquêteurs ont découvert de nombreux documents de voyage. Placé en garde à vue, il a reconnu son rôle d’intermédiaire, expliquant qu’il recrutait les clients et collectait l’argent.

Les investigations ont ensuite mené à l’arrestation de son complice à Hamo 6, avec l’appui du commissariat de Guédiawaye. Celui-ci a confirmé travailler en collaboration avec deux autres individus opérant depuis une agence de voyage située près du marché Ndiareme.

La fouille de l’agence a permis de mettre la main sur une impressionnante quantité de faux documents et de matériels utilisés pour l’escroquerie : une dizaine de passeports en cours de validité, des copies de passeports et de connaissements, des cachets falsifiés de l’ODCAV, des photos d’identité, ainsi que de faux relevés bancaires, bulletins de salaire, NINEA et registres de commerce, dont l’APIX a confirmé la fausseté.

Les deux premiers mis en cause ont été déférés au Parquet. L’enquête se poursuit afin de mettre la main sur les autres membres du réseau, qui s’était spécialisé dans la falsification de documents administratifs et l’escroquerie aux visas.