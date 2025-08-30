Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Golf Sud : 14 individus arrêtés

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a frappé fort à Golf Sud. Ce 27 août 2025, une opération de grande envergure a conduit à l’interpellation de 14 personnes et à la saisie de près d’un kilogramme de chanvre indien, ainsi que d’autres produits illicites.

Depuis plusieurs semaines, les habitants de Golf Sud dénonçaient la prolifération d’un réseau de trafic de drogue à ciel ouvert. Selon eux, ces activités criminelles, animées par de jeunes du quartier, avaient instauré un climat d’insécurité marqué par des agressions et des tensions permanentes.

Agissant sur la base de ces dénonciations, les enquêteurs ont identifié plusieurs dealers en pleine séance de conditionnement et de distribution de stupéfiants. L’intervention a permis non seulement de neutraliser les suspects mais aussi de saisir un important lot de produits et de matériels liés à leurs activités.

La fouille des lieux et des individus a permis de mettre la main sur : près d’un kilogramme de chanvre indien conditionné en 8 camelotes, 61 cornets et 17 joints déjà entamés, 13 comprimés d’ecstasy, 3 armes blanches, du matériel de conditionnement et de communication (4 téléphones iPhone, 2 Samsung, 3 Tecno et 5 téléphones simples), 5 motos scooters, ainsi que 44 000 francs CFA, soupçonnés de provenir de la vente de drogue.

Les 14 individus interpellés ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels autres complices et de démanteler totalement le réseau qui sévissait dans ce quartier de la banlieue dakaroise.