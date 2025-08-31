Un ado de 17 ans entraîné vers le fond d’un lac…par un animal mystérieux

La scène s’est produite dimanche à la base de loisirs de Saint-Clar, dans le Gers.

Alors qu’il nageait dans l’eau, un adolescent de 17 ans a senti quelque chose l’attraper et le tirer vers le fond.

Le jeune homme, qui mesure 1m90 pour 90 kg, s’est débattu de toutes ses forces et a donné des coups de pieds.

L’adolescent a été traîné sous l’eau jusqu’au menton par une créature aquatique mystérieuse.

La victime a finalement réussi à se dégager avant d’appeler ses camarades à l’aide.

L’adolescent a été pris en charge par un maître nageur qui lui a soigné une plaie au pied. A part cette écorchure, il est sain et sauf mais un peu choqué.

On ignore quel animal mystérieux l’a attaqué. Mais, selon les marques laissées sur le pied de la victime, il pourrait certainement s’agir d’un silure.

Le silure est le plus grand poisson d’eau douce d’Europe, il peut dépasser 2,5 m et 100 kg. Ce poisson n’est pas agressif envers l’homme, sauf en période de reproduction pour protéger son nid ou s’il confond un baigneur avec une proie.

Source : F D