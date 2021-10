Un cochon mord les fesses d’une influenceuse à la plage

Une influenceuse se fait mordre les fesses par un cochon sur une plage des Bahamas

Durant ses vacances aux Bahamas, l’influenceuse Michelle Lewin cherchait une façon originale de prendre une photo. Malheureusement, elle a été interrompue par un cochon sauvage qui lui a mordu les fesses.

Il peut être parfois dangereux de prendre une photo pour les réseaux sociaux. Souvenez-vous de cette histoire qui avait fait le tour du web ! Une influenceuse avait été pourchassée par une horde de cochons sauvages sur une plage paradisiaque.

Des porcs sauvages mordent l’influenceuse

Savoir trouver une bonne pause et un joli endroit pour prendre une photo Instagram, est tout un art. Certain.es sont d’ailleurs prêts à tout pour la réaliser, quitte à mettre leur vie en danger. Ces influenceurs qui prennent la pose au bord d’un lac dangereux ou encore cette influenceuse qui est tombée d’un ravin pour une pose, ne se rendent pas compte des dangers qu’ils encourent.

C’est le cas de la jeune femme, Michelle Lewin. Cette jeune Vénézuélienne pro du fitness, voulait se faire prendre une photo en marchant sur le sable d’une île paradisiaque des Bahamas. Mais pendant qu’elle déambulait, un cochon sauvage a visiblement été très attiré par son fessier et l’a mordu.

Une course poursuite contre les cochons

Alors qu’elle se mettait à crier et à courir, d’autres cochons sauvages se sont mis à la poursuivre. Plus la jeune influenceuse courrait, plus les cochons sauvages s’agaçaient et voulaient la mordre. La femme aux 13 millions d’abonnés se sauvait en criant des phrases en espagnol. Si la vidéo peut paraître rigolote, sa morsure lui a laissé une sacrée trace.

Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, Michelle Lewin a filmé son fessier avec une énorme marque rouge