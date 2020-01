Comité du dialogue national : Aida Mbodj 1ere Vice-présidente…

Les Commissions du Comité de pilotage du dialogue national ont été mises en places hier. Les trois vice-présidents et trois secrétaires ont été également choisis par consensus. Le journal SourceA renseigne dans sa livraison du jour que, Aida Mbodj a été choisie comme première vice-présidente. Elle vient juste derrière le président du Comité de pilotage, Famara Ibrahima Sagna. Les deux autres vice-présidents sont Mody Guiro de la CNTS et Mor Ngom de la majorité présidentielle. Les trois secrétaires sont Aby Diallo, Déthié Faye des non-alignés et Nadjirou Sall.

La Commission Politique est dirigée par le Général Mamadou Niang. Deux autres généraux, Abdoulaye Fall et Mamadou Sow président respectivement, les Commissions Ressources naturelles et Sécurité. La Commission économique et sociale est dirigée par Baidy Agne du Cnp, celle de l’Environnement par Rokhaya Gassama, celle de la Modernisation de l’Etat et la lutte contre la corruption par Zaccaria Diaw et celle de la Décentralisation et de la Territorialisation des politiques publiques par Seydou Nourou Ba. Quant à Marie Angélique Sagna, elle s’occupe de la Commission de Synthèse.