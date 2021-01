Comment l’ex-femme de Diop Iseg a pompé Un milliard F CFA des comptes de…

Alors qu’il purgeait une peine de prison pour des affaires de mœurs, le patron de l’iseg a été spolié, ses comptes vidés. Des montants importants dilapidés et des papiers immobiliers saisis pas son ex-femme qu’il a traduite en justice. Aïssatou Seydi serait édifiée sur son sort aujourd’hui mercredi.

L’ex-femme de Diop Iseg a pompé un milliard F CFA des comptes. Entre mars et novembre 2019, plus de cent (100) millions F CFA retirés des comptes de l’Iseg pour les vacances d’Aïssatou Seydi et ses parents entre l’Italie et la Chine, renseigne Enquête, qui estime qu’il y a un relent d’une sombre affaire de vengeance et de rancune.

Le journal explique aussi comment la dame a manœuvré avec des complicités pour s’approprier l’immeuble à 140 millions F CFA.