Voici comment l’opposition valide déjà la victoire de Macky…

L’opposition va tout droit vers le mur, selon Saa kadior, l’infatigable défenseur du peuple. Et toujours selon lui, le manque d’une méga coalition qui englobe toutes les formations de l’opposition, fera gagner la mouvance présidentielle. Et pour le défenseur du peuple, les ralliements des opposants à la coalition Benno Bokk Yaakaar ne sont que des subterfuges pour valider une élection gagnée d’avance…

Une opposition immature par…Saa kadior

Au moment où chaque camp bande ses muscles dans une multitude de coalition de circonstances, une véritable ruée pour un poste de député devenu banal et moyen privilégié pour se faire de l’argent sans sueur, Macky lui compte dompter ses proies à coup de milliards….

« Quand le sage montre la lune, l’ignorant regarde le doigt ». Penser que c’est l’électorat du transhumant qui est sa cible, c’est se tromper lourdement. Macky Sall veut tout simplement rendre crédible ses résultats préfabriqués qu’il nous servira au soir de ces élections. Il sait mieux que nous que ces gens ne pèsent rien mais il n’a besoin que de l’effet médiatique. La seule alternative est de s’unir et d’y faire face.

Toutefois, l’opposition comme à son habitude s’attarde sur des détails inutiles au lieu de s’unir autour de l’essentiel. Le YEWWI ASKAN WI (YAW) flatté par les élections passées pense détenir une réelle force pour imposer la cohabitation. Et le WALLU avec à sa tête un grand Parti, le PDS, ne se laissera pas marcher sur les pieds. Dès lors on n’aura droit à l’énième erreur et le peuple en sera le grand perdant.

Je vous ai averti en vous proposant cette coalition dénommée « WHY NOT » (Wallu Hassekanewi Yewwilène ci NOTéle) mais vous semblez sourd et par conséquent, vous rasez les murs après votre défaite pour n’avoir pas écouté le cri de cœur du peuple.

Toutes les grandes gueules qui se vantaient d’être les défenseurs du peuple ont montré qu’ils n’aspirent qu’au bien-être. Tout le monde est candidat à la candidature et ces élections ont le mérite de mettre à nu les uns et les autres. Des bandits de grand chemin vêtus de masques veulent faire de ce pays, une nation « d’insulteurs », de hors-la-loi défiant la justice et les institutions. Beaucoup de sénégalais adhèrent à une lutte sans même savoir de quoi il s’agit ou au moins savoir quelle est la personnalité de la personne pour qui ils luttent. Ceci nous avait valu un Macky Sall au Pouvoir et le résultat est devant nous.

L’opposition est l’ennemi numéro d’elle-même et par conséquent le premier partenaire du Pouvoir. Elle sait ce qui peut leur permettre de mettre Macky hors d’état de nuire mais demeure incapable de poser les actes pour lui délivrer la sentence. En attendant que Macky vous délivre la sienne des Maires continuent à aller se livrer pour au moins monétiser leur transhumance avant que ces soi-disant élections ne leur livre l’évidence c’est à dire la victoire de BBY.

Je ne veux pas y croire mais l’opposition refuse d’ouvrir les yeux. Macky déroule et tous les actes qu’il pose passent comme lettre à la poste.

Le parrainage banni par la CEDEAO est maintenu sans aucune résistance, des députés enlevés sur la liste nationale par pure calcul politicien de même et vous voulez me faire croire que vous pouvez réussir votre bras de fer contre lui ? Pourtant pour les dossiers de justice, vous nous avez montré que la lutte peut bien nous libérer. Si vous y mettez la même hargne comme pour vos dossiers personnels, je suis sûr que nous aurons des résultats.

J’aurais envie de dire « que le meilleur gagne mais malheureusement c’est le plus « intelligent » qui va gagner et sans cette alliance « WHY NOT » c’est la majorité présidentielle qui en sortira vainqueur HÉLAS !!!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple