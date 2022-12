Commune de Bignona : Le budget 2023 adopté par les conseillers

Le maire de Bignona a tenu sa promesse de faire voter le budget de sa collectivité territoriale avant la fin de l’année 2022. En effet, le processus lancé en Septembre avec le débat d’orientation budgétaire s’est poursuivi avec des rencontres dans les quartiers et avec toutes les forces vives de la commune et les services techniques et déconcentrés de l’Etat.

Tout cela a été couronné par l’examen et le vote du budget par les conseillers. Après un long et fructueux débats, le budget pour l’exercice 2023 a été voté à la majorité des conseillers. Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 637 millions441 mille 591 FCFA. Il est reparti comme suit, 392 millions 918 mille FCFA en fonctionnement et 244 millions 441 mille 591 FCFA réservés à l’investissement. L’éducation, la santé et le sport sont les axes prioritaires où seront orientées les ressources de la commune en 2023.

Cependant, les autres secteurs seront servis. Le budget étant une prévision, le Maire de Bignona, Bacary Diatta encourage la population a accompagner la dynamique, par le payement des taxes ou toute autre contribution pour permettre à la collectivité de réaliser ses ambitions en plus des fonds que l’Etat alloue aux communes.

Pour l’édile de Bignona, ils ont essayé d’élaborer un budget plus proche de la réalité et des possibilités de la collectivité donc réaliste et réalisable et espère avoir, au moment de l’évaluation, un taux de réalisation plus élevé que celui des années précédentes.

L.Badiane pour Xibaaru