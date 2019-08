Communiqué du parti démocratique sénégalais (PDS)

Le Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye WADE remercie les militantes et

les militants du PDS d’avoir accueilli avec un esprit militant la mise en place du

nouveau Secrétariat National. Il a reçu, dans ce sens, de très nombreuses correspondances de remerciements venant de plusieurs d’entre eux basés au Sénégal et à l’étranger.

Ces derniers ont magnifié l’entrée massive au secrétariat national des jeunes, des

femmes et des militants de base et la volonté du Frère Secrétaire Général National

de redynamiser le parti et de le rapprocher davantage des populations en vue d’une

reconquête démocratique du pouvoir.

Me Abdoulaye WADE leur exprime ses sentiments de satisfaction tout en les incitant

au travail dans la cohésion, la solidarité et l’ouverture. Par ailleurs, certains responsables nommés par le SGN à des postes du Secrétariat National ont déclaré rejeter ces positions mais demeurer militants du Parti. Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye WADE leur donne acte de leur

volonté de demeurer militants sans figurer dans aucune structure dirigeante du Parti.

Le frère Secrétaire Général national appelle tous les frères et sœurs à resserrer les

rangs et à être vigilants.

Fait à Dakar, le 18 aout 2019