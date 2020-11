Communiqué sur les réseaux sociaux : La Coalition Macky 2012 s’en démarque…

Il nous a été de constater dernièrement dans les médias et les réseaux sociaux, un communiqué et une invitation adressés à la presse pour le compte de Macky 2012. Je voudrais au nom de la conférence des leaders informer l’opinion publique nationale et internationale que ces documents n’émanent pas des instances de la coalition et ne sauraient par conséquent engager Macky 2012.

Je rappelle que les leaders authentiques de la coalition œuvrent inlassablement pour parachever l’œuvre de réunification de la grande famille des premiers alliés du Président Macky Sall qui sera couronnée par l’instauration d’une coordination tournante dans le pilotage de Macky 2012. La presse sera conviée à la fin de ce processus inclusif et participatif.

Dakar le 26 Novembre 2020

Pour la conférence des leaders

Le coordonnateur

Mohamed Moustapha Diagne