Comptes annuels des Partis : L’ACT se conforme à la loi, selon…

La collecte de fonds lancée par Pastef / Les Patriotes remet au goût jour un vieux débat : le financement des partis politiques. Mais aussi la question selon laquelle, les partis politiques sénégalais ne respectent pas la loi obligeant à déposer leurs comptes annuels.

Mais selon Abdoul Mbaye, son parti, l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) fait exception à cette règle. « Dakar Times affirme qu’aucun parti politique sénégalais ne respecte la loi obligeant à déposer ses comptes annuels. @senegal_act (ACT) le fait et se tient chaque année à disposition pour d’éventuels contrôles sur pièces. Et sans doute d’autres », a-t-il écrit sur Tweeter.