Depuis un certain temps les relations entre le Sénégal et la Guinée Conakry ne sont plus des meilleures. La frontière entre les deux pays était fermée avant qu’une solution provisoire ne soit trouvée.

Sur Twitter, Abdoul Mbaye est revenu sur cette situation qui risquent de « tuer » les relations fraternelles entre les deux pays. « Le Président Condé, panafricaniste depuis ses années universitaires, ne doit pas transformer des humeurs entre chefs d’état en un problème entre deux peuples que tout lie », a écrit le leader de l’ACT sur le réseau social.