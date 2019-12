Contrat d’affermage de l’eau : La tension sociale s’alourdit

Le ministre Mansour Faye, ensuite Serigne Mbaye Thiam qui l’a relayé à la tête du département de l’Hydraulique se sont mis tristement au-devant de la scène. A cause de la crise qui règne en ce moment dans le secteur de distribution de l’eau en milieux urbains et semi-urbains. C’est le ministre Mansour Faye, beau-frère du Président de la République, qui du fait de son statut, s’est donné le malin plaisir, à travers un appel d’offres dans le plus grand flou, a décidé d’octroyer le marché de distribution de l’eau en milieux urbains et semi-urbains au groupe français SUEZ au détriment de la Sénégalaise des eaux (SDE) qui était pourtant adjudicataire du contrat depuis 1996.

D’aucuns parlent de corruption dans ce dossier, au vu des péripéties ayant conduit à l’octroi de ce marché à SUEZ dont autant que ce dernier par rapport aux prix proposés, s’est montré plus disant que la SDE lors du dépouillement des plis de l’appel d’offres lancé à ce sujet. Mansour Faye est fortement soupçonné dans ce dossier. Serigne Mbaye Thiam qui l’a succédé à la tête du Département de l’Hydraulique, si ce n’est d’aviver la tension qu’il y avait déjà dans cette affaire. Le climat social s’alourdit au Sénégal. Toutes les conditions sont réunies pour que le climat social dégénère. Les prix de l’électricité sont entrés en hausse depuis ce 1er décembre, et ceux de l’eau vont suivre avec SUEZ qui va prendre le relais de la SDE, à partir du 1er janvier prochain. Des augmentations qui n’auront que pour seul effet d’endurer les souffrances des populations déjà soumises à de rudes épreuves.

Au niveau de la SDE, les travailleurs qui ne veulent être les dindons de toute une farce, ont décidé de se mobiliser et sont depuis toute la semaine en grève. Au point que le Chef de l’Etat a décidé d’engager une épreuve de force avec ces travailleurs en sortant ce vendredi, un décret réquisitionnant « à compter du 6 décembre 2019 à 20 heures jusqu’au 31 décembre 2019, l’ensemble du personnel de la SDE pour assurer la continuité du service public de l’eau potable dans le périmètre affermé confié à la SDE ».

Ce n’est pas pour autant que l’Etat va sortir indemne dans cette affaire qui va nécessiter une autre mobilisation de la part des populations qui ne voudront être les agneaux de sacrifice dans cette affaire. Dans une stratégie de mieux diviser pour régner, l’Etat a mis en mal les syndicats des travailleurs de la SDE avec ceux de leurs camarades de la SONES et de l’ONAS. Ce qui n’agrée guère l’Union des cadres (UDC) de la SDE entrée dans la danse. L’UDC a sorti un communiqué pour fustiger la situation actuelle.

L’UDC déclare avoir « noté ces derniers jours à travers les médias des sorties virulentes et d’une coïncidence troublante de représentants d’organisations syndicales de la SONES et de l’ONAS, donnant l’impression d’une mission commanditée dont le seul but semble être de jeter le discrédit sur les travailleurs de la SDE. » Et de se déclarer « surprise par cette aversion affichée par ces organisations avec qui elle partage le secteur depuis plusieurs décennies et qui n’a finalement eu que le mérite d’accentuer la confusion au sein de l’opinion publique et de raviver la tension dans un contexte déjà assez chargé. »

La rédaction de Xibaaru