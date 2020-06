Contrat SENELEC–AKILEE : Massokna Kane et ses délires

Avec le Président de SOS consommateurs Me Massokhna Kane très engagé dans des combats d’arrière-garde, le tableau a toujours été sombre au Sénégal. Ainsi vit l’homme. Quand tout est lumineux, Me Massokhna Kane est le seul capable d’entrevoir là où il est sombre. Avec lui, les Sénégalais découvrent à quel point, la haine peut conduire à faire certaines sorties.

Faire du bruit pour exister. Telle a toujours été la démarche de Me Massokhna Kane dont il est le seul à parler et à agir au nom de l’association consumériste qu’il prétend diriger. Me Massokhna Kane s’illustre dans l’affaire du contrat entre la SENELEC et AKILEE. Alors que la plupart des associations de consommateurs dont certaines sont mieux outillées pourtant à parler du dossier, ont préféré opter la prudence, Me Massokhna Kane lui, prend position. De qui se moque le Président de SOS Consommateurs ? Sans retenue, il indique dans les colonnes du quotidien Les Echos de ce lundi : « SENELEC a été bâillonnée et livrée pieds et mains liés à AKILEE ». Il n’y en pas deux comme Massokhna Kane pour faire une telle déclaration.

Qui mieux, affirme : « Avec AKILEE, les consommateurs vont payer pour disposer d’un compteur et aussi débourser pour l’application de suivi de la consommation ». Dans quel Sénégal, sommes-nous ? Alors que tout le monde sait que le consommateur a toujours payé pour disposer de son compteur.

Me Massokhna Kane aime se livrer dans des accusations gratuites. Voilà ce qu’il sert à nouveau : « EDF (Electricité de France) a signé deux conventions avec AKILEE et cherche à entrer dans son capital. Si cela se réalise, elle peut entrer dans son capital ». Des accusations sans fondement de la part du Président et seul adhérent de SOS Consommateurs.

Avec Me Massokhna Kane, les Sénégalais sont devenus des habitués. Un homme sorti de l’ombre par Me Abdoulaye Wade qui l’a fait nommer ministre de l’Intégration africaine sous le régime socialiste du Président Abdou Diouf dans le cadre d’un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Cette expérience non renouvelée lui reste au travers de la gorge.

De la même manière que Me Massokhna Kane faisant fi de sa qualité de Président d’une association qui se réclame consumériste, a été avocat de la SENELEC qui lui payait chaque année des dizaines de millions de FCFA. Un contrat finalement rompu. Sans doute, Me Massokhna Kane ne veut pardonner à Mouhamadou Makhtar Cissé, la rupture de ce contrat. D’où toute sa promptitude à se ranger dans les rangs de ceux qui dénoncent le contrat liant la SENELEC à AKILEE. Et si l’actuelle direction générale de la SENELEC le réengageait comme avocat de la société ?

La rédaction de Xibaaru