Aliou Cissé a publié, ce vendredi, la liste des 26 joueurs retenus en perspective du match Bénin-Sénégal du 17 juin 2023, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 et de la rencontre amicale Brésil-Sénégal du 20 juin. On note l’absence du gardien de but Edouard Mendy.