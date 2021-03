LA RECULADE DE L’ANNÉE 2021

Pris de peur, Ousmane Sonko active marabouts, société civile et ses avocats pour tenter de marquer sa spectaculaire RECULADE après l’échec de la médiation qu’il avait confiée à JAMRA. Ce mercredi, il risquait de faire face au juge sans ses souliers. On ne défie pas la justice sans conséquences. Allez demander à Me Ousmane NGOM… Que Khadim Bousso repose en paix.

Le PATRIOTE