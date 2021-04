En mission dans la sous-région, une délégation turque composée d’enseignants, de médecins, d’ingénieurs entre autres est arrivée à Dakar depuis quelques jours pour une mission de solidarité musulmane.

La délégation, à sa tête le Directeur Général Adjoint de la fondation humanitaire, entend consolider l’amitié entre les peuples sénégalais et turc en cette veille de ramadan.

Une opportunité pour Abdou Rahman Çetin, d’exprimer sa joie d’être au Sénégal et l’importance que revêt cette visite, après celle en Mauritanie.

« Le choix porté sur le Sénégal n’est pas fortuit, cela s’explique en partie, par sa stabilité, ses croyances religieuses… Notre peuple occupe une place non négligeable dans le monde musulman, c’est pourquoi nous sommes là pour nous enquérir de la situation des actions de solidarité faites dans ce pays frère » dira le chef de la mission humanitaire.

Selon son partenaire, Dr Mohamed Said Ba, Sg du forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal, un nouveau programme éducation-formation professionnelle est en phase d’être lancé, après celui de l’hydraulique dans lequel plus d’une vingtaine de mini forages ont été réalisés à travers le Sénégal.

Dr Ba d’ajouter que dans le domaine social, la fondation du gouvernement turc assiste annuellement les familles défavorisées par des vivres de secours et des fournitures scolaires en période de ramadan, tabaski et ouverture des classes.

« Pour cette mission, plus de 4.000 kits de vivres ont été distribués entre le Fouta, le Djolof, le sud du pays et à Dakar pour la préparation du jeûne. Rien que cette semaine, un montant d’environ 37 millions de francs CFA a été distribué à des familles , de même que des dons en chaussures, habits, jouets pour enfants et tout ceci pour aider les nécessiteux à mieux préparer le Ramadan ».

À signaler aussi que, l’hôpital d’enfants Albert Royer de Fann a été visité par la mission turque où des enfants souffrant de maladies chroniques ont reçu des dons.

Aly Saleh