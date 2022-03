Coopération Sénégal-Italie : Plus de 10 milliards pour l’insertion des jeunes et…

Le Sénégal a signé avec l’Italie, jeudi, deux conventions de financement d’un montant global de 10,4 milliards de FCA dans les domaines de l’éducation inclusive et l’insertion des jeunes et des femmes. Les deux conventions ont été paraphées par le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, et la Vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Marina Séréni accompagnée d’une forte délégation.

L’ambassadeur d’Italie au Sénégal a également pris part à la cérémonie. La première convention est relative au projet ’’Faire l’Ecole PLUS- Favoriser l’Inclusion et la Réussite à l’Ecole’’ d’un crédit concessionnel de 6,6 milliards de CFA. Ce projet vise à renforcer l’offre d’éducation inclusive au Sénégal en améliorant l’accès aux services éducatifs et en consolidant les capacités de pilotages du système.

L’objectif est de redynamiser l’appui pédagogique fourni aux enseignants, aux écoles et à la communauté éducative, a expliqué le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott. La seconde convention, relative au projet ’’Appui à l’insertion des jeunes et des Femmes formés’’ du Programme de coopération Italie-Sénégal, porte sur un don de 3,9 milliards de CFA.

’’Son objectif est de faciliter l’emploi des jeunes et des femmes au sein des PME qui bénéficieront d’un accompagnement technique et d’un renforcement de capacité’’, a précisé Amadou Hott. ’’L’Afrique et l’Europe ont un destin commun’’, a-affirmé pour sa part la Vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la coopération internationale. ’’Nous voulons donner un futur commun à nos jeunes et promouvoir la femme. Nous voulons créer des relations dans un monde très connecté’’, a-t-elle ajouté.

