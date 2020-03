Coronavirus…Macky doit supprimer institutions, ministères, agences nationales inutiles

Mobilisation de moyens dans la guerre contre le coronavirus : Macky Sall doit supprimer institutions, ministères, agences nationales inutiles

Le coronavirus se propage de manière inquiétante au Sénégal. Et compte tenu de la manière dont il progresse, les spécialistes de la santé tirent la sonnette d’alarme. Dans deux semaines, compte tenu du taux de progression, le confinement doit être appliqué au Sénégal. Compte tenu de la faible capacité des structures sanitaires chargées d’accueillir les personnes atteintes du coronavirus, nul ne présage ce qu’il en sera si le nombre des patients atteint le chiffre 1000.

Le Sénégal doit se préparer donc au pire. Car en cas de confinement, le choc risque de ne pas être seulement sanitaire. Mais, il sera économique et social. Le Sénégal dont l’économie est plus que fragile, pourra-t-il tenir quand tout va tourner au ralenti, avec des secteurs qui vont être obligés de fermer ainsi, entraînant d’énormes pertes de ressources. Des secteurs comme l’hôtellerie, la restauration, les transports, les BTP, l’informel vont être à l’arrêt. A coup sûr, le coronavirus aura des conséquences, pas seulement sur le Sénégal, mais sur toute l’économie mondiale.

Malgré les assurances du gouvernement de soutenir les populations face aux conséquences économiques que la situation engendre, force est de reconnaître que celles-ci vont vers des lendemains extrêmement durs. L’Etat du Sénégal fera difficilement face à la situation. Renforcer le personnel médical, le doter suffisamment de moyens, renforcer les capacités d’accueil des structures sanitaires et les lotir suffisamment en médicaments, pour ensuite aller aux secours des populations pour les aider en denrées alimentaires et à se prémunir du coronavirus, la tâche ne va être aisée pour l’Etat du Sénégal qui seul, fera face difficilement à l’ennemi.

Pour permettre à l’Etat de se doter de suffisamment de moyens, et faire face à la situation, l’activiste Guy Marius Sagna propose que des institutions comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), le Haut conseil du dialogue social (HCDS) et la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) soient supprimées. Il n’y a pas que ces deux institutions. Afin de mobiliser de moyens conséquents et nécessaires pour combattre l’ennemi, le Chef de l’Etat Macky Sall doit également supprimer certains ministères, réduire le nombre de ministres conseillers à la Présidence de la République devenus inutiles, sauf qu’ils passent tout leur temps à monter des complots, et dissoudre certaines agences nationales budgétivores.

La rédaction de Xibaaru