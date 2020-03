Coronavirus…Serigne Amadou Cissé NDIEGUENE interpelle l’Etat et la presse

Le Coronavirus (Covid 19) face aux autres virus, aussi mortels, qui nous agressent

Le coronavirus (covid. 19) terrible épidémie née en Asie, avec ses ravages d’une sournoiserie révoltante à travers tous les continents, a surpris l’Europe, enjambé l’Amérique, atterri en Afrique et vient de faire une entrée fracassante au Sénégal ! Que Le Protecteur magnanime nous en préserve ! Pays des paradoxes flagrants, bavards souvent ridicules, le Sénégal pourrait bien s’en sortir pourtant, mes modestes souhaits et conviction profonde, si chacun assumait ses responsabilités : l’Etat, les politiques, la Presse, les populations et leurs dirigeants.

L’Etat a le devoir d’être fort, exigeant, efficace, strict, véridique, ferme sans faiblesse ni violence inutile. Il a le devoir de trouver les moyens, tous les moyens logistiques, stratégiques, nécessaires, d’ici et d’ailleurs, les gérer, sans compromis ni atermoiements, avec célérité et à bon escient.

L’Etat a le devoir de trouver les mots justes, adéquats pour rassurer et mettre devant leurs responsabilités toutes les composantes et entités de la Nation. Ne pas tergiverser. Prendre des décisions. Etablir une liaison permanente pour les informer d’une voix unique, de l’évolution de la situation réelle. Mais surtout avec les élites de toutes obédiences, en tous respect et sérieux, les écouter, pour créer une dynamique unitaire et les amener, ainsi, à participer effectivement, sans réticence aucune, à ce combat du siècle face au monstre qui peut profiter d’une éventuelle cacophonie !

Il est inacceptable et malvenu que ce fléau qui nous vient d’ailleurs, soit considéré par des politiciens comme une occasion de jouer à leurs jeux préférés, tenir des propos négatifs, pleins de haine, d’inepties, de méchancetés, d’arrogance, de suffisance, d’intoxications, d’accusations gratuites. Maladresses oratoires et Comportements indignes dont se désolent les Sénégalais.

L’heure est à la sérénité,à la mobilisation, à l’union des cœurs, aux prières, à la prise de conscience de la propagation insidieuse de ce danger déjà dans nos murs !

Nos populations, un peuple de foi, de courage, intelligent et averti, ne devraient pas tomber dans l’insouciance insoutenable, l’indiscipline notoire, caractérisée, qui nous collent à la peau ! Il est important de ne laisser personne semer la confusion ni susciter des frustrations !

Par ailleurs, un rôle de premier plan est très attendu de la presse et des journalistes patriotes.

Les tenants de ce quatrième pouvoir puissant, nuisible et dévastateur s’il est exercé par des esprits obtus, légers, sans foi ni loi, doivent savoir raison garder ! Ce n’est pas leur apprendre leur métier, moins encore, leur donner des leçons de morale !

Simplement, rappeler qu’il Il ne s’agit pas de chercher les scoops, de tenter les démons déjà malfaisants, de semer la panique, de créer des psychoses et ainsi prendre les chemins de la déstabilisation du pays, avec des desseins inavoués !

En tous les cas, l’heure est à la RESPONSABILITÉ, à l’ACTION, à la sollicitation de la PROTECTION et de la MAGNANIMITÉ du TOUT-PUISSANT !

Qu’il veuille bien entendre le cri de Salut des patriotes du Sénégal !

Serigne Amadou Cissé NDIEGUENE