Coronavirus…Déclaration commune des forces vives religieuses du Sénégal

DÈS que le premier cas de Coronavirus a été confirmé dans notre pays, le 02 mars dernier, il y a eu un élan national de solidarité pour faire face à la pandémie du COVD-19, autour du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall. Il a pris l’initiative salutaire de mobiliser toutes les forces vives de la Nation, en gommant les dissemblances politiques et confessionnelles, avec une parfaite conscience de la gravité de l’heure, qui doit fédérer les efforts et les moyens de tous, face à notre ennemi commun : le COVID-19.

NOUS FÉLICITONS le chef de l’État d’avoir enclenché une large concertation avec les différentes composantes de la société sénégalaise. Ce qui illustre bien la maturité de notre peuple, dans sa capacité à s’unir et à rester soudé à l’heure des grands défis, pour l’intérêt supérieur du Sénégal.

CETTE CRISE sanitaire mondiale, qui n’a pas épargné notre pays, s’accompagne naturellement d’autres crises multidimensionnelles, notamment spirituelles, qui ont également affecté nos différentes religions et notre spiritualité de manière générale. Les lieux de cultes ainsi que les écoles coraniques, à l’instar de toutes les autres structures d’enseignement du pays, ont été impactées par les mesures de prophylaxie nationale et d’hygiène préventive communautaire instituées par les services compétents de l’État et auxquelles les acteurs religieux ont pleinement adhéré.

DÈS LE DÉBUT de la pandémie, nulle autre institution ou groupement ne s’est autant mobilisée que les religieux qui, dès les premières heures de la crise, ont contribué financièrement à la lutte et ont participé activement, à leurs frais, à différentes campagnes de sensibilisation sur le terrain. Ils se sont approprié cette cause nationale, surmontant toutes les contraintes et pressions émanant de leurs communautés respectives.

AU REGARD des efforts et sacrifices consentis, volontiers, par les acteurs religieux, et de la perception particulière qu’ils ne peuvent manquer d’avoir de cette épreuve imposée par la volonté divine à la communauté humaine, il est évident que prêter oreille attentive à leurs avis et suggestions, en ces heures de consultations nationales, QUI SE VEULENT INCLUSIVES, n’aurait pas été impertinent.

D’AUTANT que des épreuves collectives de cette nature gagneraient à constituer une occasion de choix pour impulser un nouveau sursaut national, facteur de renforcement de la cohésion et de la bonne convivialité entre les différentes composantes de la Nation sénégalaise. Les mouvements religieux, signataires de cette plateforme, ne sauraient rester indifférents à cette recherche salutaire de consensus, afin de vaincre ensemble cette épidémie qui menace notre pays et son avenir. Dans un contexte surtout où nos écoles coraniques, aujourd’hui à la croisée des chemins, sont plus que jamais inquiètes pour leur avenir.

NOUS EXHORTONS à nouveau tous les segments de la population sénégalaise à continuer à consentir des efforts pour mettre en œuvre les précieuses recommandations de « comportements-barrières« , édictées par les pouvoirs publics et les services du ministère de la Santé.

NOUS ADRESSONS humblement nos ferventes prières au Tout-Puissant, afin que ce fléau tourne résolument le dos à notre cher pays. Et qu’il soit définitivement vaincu dans le monde entier.

ONT SIGNÉ, les associations et personnalités religieuses ci-dessous :

– A.I.S. Association islamique pour servir le Soufisme

– ONG islamique JAMRA

– Fédération des daaras et maîtres coraniques

– Ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal

– Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal

– AJEF, Association pour l’éducation et la formation

– Association des prêcheurs pour la paix et le développement

– ONG Daaral khurane wal ikhsane

– APM, Association pour la paix dans le monde