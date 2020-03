COVID-19-Les secteurs privés du Nigeria et du Ghana au service des populations

Au Nigeria et au Ghana, des entreprises ont démontré en cette période de guerre contre la pandémie du Coronavirus, le vrai sens de la RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) en adoptant les Termes suivants : Prévention, préparation, responsabilité. Le secteur privé a mis la main à la poche.

À Lagos, GTB Bank a financé la mise en place d’un centre de confinement (installations médicales incluses). Le gouverneur de Lagos a fait préparer des packs de nourriture (contenant du riz, des haricots, du gari, du pain, du piment séché, de l’eau et des vitamines) qui seront, dans un premier temps, distribués à 200.000 foyers et permettront à des familles comprenant jusqu’à 6 personnes d’avoir le nécessaire pour 14 jours. C’est bien, la vraie décentralisation où les régions et les communes n’ont pas besoin de tendre la main à l’Etat central (ou à l’étranger) pour agir et réagir. De bels exemples à vulgariser un peu partout en Afrique où des multinationales sont implantées et passent tout leur temps à pomper les ressources naturelles et les capitaux acheminés dans leurs pays respectifs.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn