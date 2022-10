Coupe du monde : Yankhoba Diattara révèle les détails de sa mission de prospection au Qatar

Le tout nouveau Ministre des Sports a fait face à la presse ce lundi. Yankhoba Diattara a profité de l’occasion pour faire le compte rendu de leur mission de prospection au Qatar en perspective de la Coupe du monde 2022. Selon lui, la délégation officielle sera composée de 327 membres dont les joueurs, l’encadrement technique, les officiels, les invités, les membres des joueurs et des membres de la presse.

« Les joueurs et l’encadrement technique seront tous logés au Camp de Base des Lions. Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour assurer aux Lions et à l’encadrement d’excellentes conditions de séjour. (…) Accompagnés de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, de ses services et du staff de la FIFA, les membres de la délégation ont visité le site mis à la disposition de l’Équipe Nationale du Sénégal par la FIFA », a déclaré Diattara.

Le camp de base des Lions est « situé au Duhall Handball Sport Hall, une propriété de la fédération Qatarie de Handball, non loin du stade Abdallah Ben Khalifa où le Sénégal jouera sa 3ème rencontre contre l’Équateur, le 29 novembre 2022. Il y sera mis à disposition de l’équipe, le staff technique, l’encadrement administratif et de la délégation un terrain d’entrainement en gazon naturel, 60 chambres, une grande salle pour les rencontres des joueurs et visiteurs, des salles utilitaires (réunion, cuisine, magasin, gym, repos, détente, restaurants, prière, etc. Nous avons pu visiter aussi les deux autres sites de compétitions du Sénégal. Ils sont distants du Camp de Base des Lions (Duhall Handball Sport Hall) respectivement de 18 minutes (stade Al Thumama) et de 14 minutes (stade Bin Khalifa) », rajoute le ministre.

Si on en croit le ministre, la mission à Doha c’est passé dan les meilleurs dispositions. Car selon lui, tous les dispositions sont prises pour mettre les Lions dans de meilleures conditions. Toutefois Yankhoba Diattara a tenu à rappeler certaines dispositions urgentes à prendre : « rappeler à la FIFA des travaux et des aménagements à faire dans le camp de base, envoyer une note d’informations à l’Ambassade du Sénégal à Doha pour lui annoncer dès début novembre de l’arrivée de la mission avancée pour le suivi des préparatifs de cette Coupe du Monde dont nous devons être prêts pour l’organisation, la participation et aussi la mobilisation », précise-t-il.

Profitant de ce face à face avec la presse, il a annoncé que le montant du budget a été arrêté à 14 milliards. Cette somme est divisée en deux phases.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru